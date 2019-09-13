Son Dakika Haberleri: 22. Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali
Son Dakika Kültür Sanat Haber

22. Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali

46 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali başladı.

22. Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali başladı.

Festivalin açılışında, Yenice Belediyesi Ihlamur Teras Tesisleri Konferans Salonu'nda "Yenice ve Batı Karadeniz'de Eko Turizmin Geleceği" konulu panel düzenlendi.

Panelde, Karabük Üniversitesi Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Özkan Sümer, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü Öğretim Görevlisi Adnan Çetinkaya ve belgesel yapımcısı-turizmci İsmail Şahinbaş konuşma yaptı.

Festival kapsamında, mehteran takımı gösterileri ile halk konserleri düzenlenecek.

Sanat festivali, Değerli Taş, Karabük, Yenice, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 07:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tohumunun nereden geldiği bilinmeyen güreş karpuzu, 6 ay bozulmuyor
Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı Meral Akşener, Bilal Erdoğan'ın kendisini oturarak karşılaması hakkında konuştu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 20:23:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 22. Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]