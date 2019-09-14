22. Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali

Karabük'ün Yenice ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yaptığı konuşmada, festivale katılan vatandaşlara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Çaylı, "Bundan böyle her şey daha güzel olacak. Yenice daha güzel olacak. Nice böyle güzel günlerde buluşmayı Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." dedi.

Şarkıcı Hüseyin Kağıt ile müzik grubu Kolpa konseriyle son bulan festivale, Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve ilçe halkı katıldı.