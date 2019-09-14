Son Dakika Haberleri: 22. Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali
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22. Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali

49 dakika önce

Karabük'ün Yenice ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

22. Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali, System.String[]

Karabük'ün Yenice ilçesinde, bu yıl 22'ncisi düzenlenen Zümrüt Yenice Kültür ve Sanat Festivali sona erdi.

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, yaptığı konuşmada, festivale katılan vatandaşlara kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

Her zaman vatandaşların hizmetinde olduğunu belirten Çaylı, "Bundan böyle her şey daha güzel olacak. Yenice daha güzel olacak. Nice böyle güzel günlerde buluşmayı Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." dedi.

Şarkıcı Hüseyin Kağıt ile müzik grubu Kolpa konseriyle son bulan festivale, Vali Yardımcısı Barboros Baran, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Şahin ve ilçe halkı katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 09:10 Kaynak: AA
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