Son Dakika Haberleri: 220 kilogram esrar ele geçirildi
Son Dakika Güncel 220 kilogram esrar ele geçirildi

220 kilogram esrar ele geçirildi

7 saat önce

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 220 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 220 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çağdaş Mahallesi kırsalındaki ağaçlık ve çalılıklara çuvallar içinde esrar saklandığı ve kurye vasıtasıyla farklı araçlarla büyükşehirlere sevk edileceği bilgisine ulaştı.

Bölgeye önceki gün düzenlenen operasyonda üzeri brandayla örtülerek çalılıklara gizlenmiş çuvallarda satışa hazır 220 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

220 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 10:21 Kaynak: AA
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