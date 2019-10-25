Son Dakika Haberleri: 220 kiloya ulaşan hastaya yardım eli
Son Dakika Güncel 220 kiloya ulaşan hastaya yardım eli

220 kiloya ulaşan hastaya yardım eli

1 saat önce

İzmir'de, 3 yıldır evinden çıkamayan 220 kilogram ağırlığındaki Metin Oktay Kışova, İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle hastanede tedavi altına alındı.

220 kiloya ulaşan hastaya yardım eli, System.String[]

İzmir'de, 3 yıldır evinden çıkamayan 220 kilogram ağırlığındaki Metin Oktay Kışova, İl Sağlık Müdürlüğünün desteğiyle hastanede tedavi altına alındı.

Bornova ilçesinde, 85 yaşındaki annesi Hanife Kışova ile yaşayan 59 yaşındaki Kışova, 2009 yılından sonra hızla kilo almaya başladı.

Gittiği sağlık kuruluşlarında tansiyon, şeker ve KOAH teşhisi konulan Kışova, 220 kiloya ulaşınca evinden çıkamaz duruma geldi.

Tüm ihtiyaçları annesi tarafından karşılanan Kışova'nın yardım isteği üzerine İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti.

112 Acil Servis ve Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerince evinde ziyaret edilen Kışova'nın, hastaneye götürülmesi kararlaştırıldı.

Obez ambulansına bindirilen Kışova, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bulunan Obezite Servisi'nde tedavi altına alındı.

"Tedavi olup yaşamak istiyorum"

Metin Oktay Kışova, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah karşısında sağlık ekiplerini görünce çok mutlu olduğunu söyledi.

Fazla kiloları nedeniyle zor günler yaşadığını anlatan Kışova, "Allah herkesten razı olsun. Allah'ın izniyle şifa bulurum ve herkes gibi ben de sağlığıma kavuşurum. Tedavi olup yaşamak istiyorum. Annemle yürüyerek sokağa çıkmak istiyorum çünkü insanın sağlıklı olması çok güzel." diye konuştu.

Kışova, desteklerinde dolayı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Burak Öztop'a teşekkür etti.

Metin Oktay, Bornova, Hanife, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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