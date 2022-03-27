220 koyunu telef oldu, yem firması hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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220 koyunu telef oldu, yem firması hakkında suç duyurusunda bulundu

27.03.2022 11:11
220 koyunu telef oldu, yem firması hakkında suç duyurusunda bulundu

Çankırı'nın Orta ilçesinde bir vatandaşın 2 ay içerisinde 220 küçükbaş hayvanı telef oldu.

Çankırı'nın Orta ilçesinde bir vatandaşın 2 ay içerisinde 220 küçükbaş hayvanı telef oldu. Yaşanan ölümlerin ardından yapılan analizlerde hayvanlara yedirdiği yemde ağır metal oranları çıktığını söyleyen vatandaş, yem firması hakkında suç duyurusunda bulundu.

Orta ilçesinde yaşayan 51 aşındaki Vahit Ece'nin beslediği koyunlardan 220'si 2 ay içerisinde telef oldu. Yaşanan ölümlerle ilgili Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı. Telef olan koyunlardan, yedikleri yem, saman ve sudan numuneler alındı. Yapılan incelemeler neticesinde kullanılan yemdeki yüksek metal değerleri sebebiyle hayvanlarının telef olduğunu söyleyen Vahit Ece, yem firması hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ifade etti.

"Şu ana kadar 220 tane kuzulu koyun ölmüş vaziyette"

Koyunlarının aldığı yemi yedirdikten 5 gün sonra ölmeye başladığını söyleyen Vahit Ece, "Hayvanlarımızın gıda zehirlenmesinden dolayı ölmeye başladığını yetkililere söyledik. Buradaki torba yemleri vermeye başladığımızı ve 5 gün sonra bu koyunların ölümünün başladığını aktardık. Şu ana kadar 220 tane kuzulu koyun ölmüş vaziyette. Hepsini gömdük. Şu anda yaşayan koyunların bir kısmı burada. Bunlar kuzulu koyunlar. Bu koyunlarda herhangi bir hastalık var mı, kuzusunu emdiren koyunlar hastaysa ayakta kalır mı" dedi.

"Felç geçirip tek tek telef oldular"

25 Ocak tarihinde ara yem olarak 25 torba yem geldiğini anlatan Ece, "Yemleri verdikten sonra ölümler başladı. 5 günde yaklaşık 80 koyun düşmeye başladı. Sinirsel semptomların ardından bildiğimiz felç geçirip 3'üncü günü can çekişe çekişe ölmelerini izledik" diye konuştu.

"Resmi belgeleri isteyen herkese verebilirim"

Hayvanlarının ölüm sebebinin ağır metal zehirlenmesi olduğunu kaydeden Vahit Ece, "Resmi belgeleri isteyen herkese verebilirim" dedi. - ÇANKIRI

220 koyunu telef oldu, yem firması hakkında suç duyurusunda bulundu
220 koyunu telef oldu, yem firması hakkında suç duyurusunda bulundu
220 koyunu telef oldu, yem firması hakkında suç duyurusunda bulundu
220 koyunu telef oldu, yem firması hakkında suç duyurusunda bulundu

YORUMLAR
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Çankırı, Tarım, Metal, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 220 koyunu telef oldu, yem firması hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 220 koyunu telef oldu, yem firması hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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