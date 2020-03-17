220 promil alkolle karıştığı kazayı anlattı, Türkiye'nin yüzünü güldürdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel 220 promil alkolle karıştığı kazayı anlattı, Türkiye'nin yüzünü güldürdü - Son Dakika

220 promil alkolle karıştığı kazayı anlattı, Türkiye'nin yüzünü güldürdü

6 saat önce

Antalya'da 220 promil alkolle trafik kazası geçiren Bekir isimli vatandaş sosyal medyada fenomen oldu.

Antalya'da 220 promil alkolle trafik kazası geçiren Bekir isimli vatandaş sosyal medyada fenomen oldu. Kendisine çarpan araç sürücüsüne, "Korona virüsünden mi kaçıyorsun" diyen Bekir'in "Beni öldürmeye çalıştı, şimdi evde yatır olacaktım. Zavadak diye çarptı bana" sözleri sosyal medyada gülme krizi yaşattı. Görüntüler binlerce retweet alıp, yüz binlerce kez izlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki gün önce akşam saatlerinde bir kaza meydana geldi. Bekir V.'nin kullandığı kamyonet, Niyazi K.'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından ön sağ tekeri kopmasına rağmen asfaltı kazıyarak kaza yerinden kaçan Bekir V. yaklaşık 700 metre ileride yol kenarında jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olay yerine getirilen ve trafik ekiplerince yapılan ölçümde 220 promil alkollü olduğu belirlenen Bekir V., sürekli olarak diğer aracın sürücüsünü suçladı.

"YATIR OLACAKTIM BEN"

Otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini iddia eden Bekir V., "Ben Kızılağaç'tan Karacalar'da bulunan evime gidiyordum. Yeşil ışık yandıktan sonra kavşaktan tam karşıya geçmek üzereyken bu arkadaş kırmızı ışıkta geçip benim aracıma çarptı. Kendisinden şikayetçiyim. Hadi ben sarhoşum suçluyum ama şu anda kanunen o suçlu, devletin ışıklarından faydalanmayan, ışıklara uymayan kendisi. Eğer kırmızı ışıkta geçmeseydi ben şimdi evimde yatır olacaktım yatır, yatır" şeklinde konuştu.

"BENİM GİBİ GARİBANI ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI"

Diğer araç sürücüsüne "Derdin neydi be dayıcığım? Korona virüsünden mı kaçıyorsun. Niye kırmızıda geçtin. Benim hayatıma kastın mı var" şeklinde tepki gösteren Bekir V., kendisinin gariban olduğunu, trafik cezasını nasıl ödeyeceğini, aracını nasıl yaptıracağını bilmediğini söyledi.

"ANAH TEKER DE YOK!"

İşlemlerin ardından aracından kopan tekeri yol kenarında görüp şaşıran Bekir V., bu sefer kahkahalarla gülerek, "Anah teker! Ben bu tekerle o kadar yolu nasıl gitmişim" dedi. Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından sosyal medya fenomeni olan Bekir, zor zamanların yaşandığı bu günlerde insanların yüzünü güldürmüş oldu.

(Arif Kaplan/İHA)

220 promil alkolle karıştığı kazayı anlattı, Türkiye'nin yüzünü güldürdü

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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