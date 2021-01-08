220 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika

220 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı

08.01.2021 16:30

220 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı Tamamen yıkılan cami aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi 4 kuşaktır aynı camide namaz kılan cemaat ilk namaz sonrasında duygulandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Çınarlı Cami hasarlı olduğu tespit edilince 2018 yılında yıkıldı.

220 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı

Tamamen yıkılan cami aslına uygun şekilde yeniden inşa edildi

4 kuşaktır aynı camide namaz kılan cemaat ilk namaz sonrasında duygulandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan Çınarlı Cami hasarlı olduğu tespit edilince 2018 yılında yıkıldı. Aslına uygun şekilde yapılıp cuma vakti ibadete açılan camide, 4 kuşaktır namaz kılan cemaat duygulandı.

İzmit'te Çınarlı Mahallesi Önder Caddesi üzerinde bulunan ve yıkılma tehlikesine karşı iki yıl önce tamamen yıkılan, 220 yıllık tarihi Urgancı Ahmet Çelebi Camii, aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek ibadete açıldı. 1800'lü yıllarda inşa edilen ve halk arasında Çınarlı Camii olarak bilinen Urgancı Ahmet Çelebi Camii, 2018 yılında da riskli olduğu için ibadete kapatılarak restorasyona alındı. Restorasyon sırasında riskli görülen yapı İstanbul 2. Bölge Vakıflar Müdürlüğü'nün kararı sonrası tamamen yıkılarak yeniden yapımına başlandı. Yaklaşık iki yıl süren çalışmalar sonrasında aslına uygun şekilde yeniden inşa edilen tarihi cami, Cuma namazında yeniden ibadette açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışta, korona virüs önlemleri kapsamında saflar arasında boşluk bırakılarak ibadet edildi.

Yeniden ibadete açılan cami cemaatini mutlu etti

İki yıl süren çalışmaların ardından tarihi camide yeniden namaz kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Cami Dernek Başkan Yardımcısı İsmail Kaplan, "Şükürler olsun Rabbimize bu günleri gördük. Büyük uğraşlar neticesinde camimizi ibadete açtık. Devlet büyüklerimiz, sayın valimiz, kaymakamımız ve vakıflar ikinci bölge müdürlüğü olarak herkese müttehidimize, firmaya teşekkür ediyoruz. Rabbim İnşallah bundan sonra ibadetlerimiz daha huzurlu bir şekilde yapmayı, eski ibadet günlerimize geri dönmeyi temenni ediyoruz Rabbimizden" dedi.

Dört kuşaktır tarihi camide ibadet ediyorlar

Dört kuşaktır camide ibadet ettiklerini söyleyen cami cemaatlerinden Talip Özek ise, "Bu caminin yıkılmasında yapılmasında emeği olan herkesten Allah Razı olsun. İki sene oldu caminin inşaatı başlayalı, iki sene sonra çok güzel bir eser ortaya çıktı. Tabi ki bunun mutluluğu içerisindeyiz. Gözlerimiz de doluyor, dolmuyor değil. 4 nesildir bu bizim mahallemizin camisidir. 4 nesildir biz bu camideyiz. Benim babam, ben benim torunum, evlatlarım burada ibadetimizi gerçekleştiriyoruz. Çok mutluyuz çok gururluyuz" diye konuştu.

220 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı
220 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı
220 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı
220 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat 220 yıllık tarihi cami yeniden ibadete açıldı - Son Dakika


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