221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

10.06.2022 01:41

221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi 221 düzensiz Afgan göçmen ülkelerine geri gönderildi Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonların sonucunda yakalanan 221 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan havalanan uçakla ülkelerine gönderildi.

221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

221 düzensiz Afgan göçmen ülkelerine geri gönderildi

İSTANBUL - Türkiye genelinde çeşitli illerde yapılan operasyonların sonucunda yakalanan 221 kaçak Afgan göçmen, İstanbul'dan havalanan uçakla ülkelerine gönderildi.

İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi, Türkiye genelinde yapılan operasyonlarda yakalanarak İstanbul'da toplanan 221 Afgan uyruklu düzensiz göçmeni otobüslerle havalimanına getirdi. Buradaki işlemleri de tamamlanan Afgan göçmenleri taşıyan uçak saat 01.30'da havalanarak Afganistan'a hareket etti.

221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi
221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi

YORUMLAR
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Sınır dışı edilen 178 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi Sınır dışı edilen 178 Afgan, uçakla ülkelerine gönderildi 34 BİN KAÇAK GÖÇMEN ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ 34 BİN KAÇAK GÖÇMEN ÜLKESİNE GERİ GÖNDERİLDİ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 221 Afgan göçmen ülkelerine gönderildi - Son Dakika

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