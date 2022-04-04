222 depremzede evlerine kavuştu - Son Dakika
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222 depremzede evlerine kavuştu

04.04.2022 13:58
222 depremzede evlerine kavuştu

Elazığ'ın Palu ilçesinde kurası çekilen 222 deprem konutunun anahtar teslim işlemleri tamamlandı.

Elazığ'ın Palu ilçesinde kurası çekilen 222 deprem konutunun anahtar teslim işlemleri tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlar evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti, iki şehirde 20 binden fazla konut ise ağır hasar gördü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde Elazığ'da 24 bin 83 konutun yapılması için başlatılan çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı. Binler konut hak sahiplerine teslim edildi. Palu ilçesinde de kurası çekilen 222 deprem konutunun anahtar teslim işlemleri tamamlandı. Hak sahibi vatandaşlar evlerine kavuştu.

(Kamil Can Kılıç/ İHA)

222 depremzede evlerine kavuştu
222 depremzede evlerine kavuştu

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Malatya, Elazığ, konut, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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