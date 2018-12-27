Son Dakika Haberleri: 222 Köy Yolunun Kapalı Olduğu Tunceli'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

222 Köy Yolunun Kapalı Olduğu Tunceli'de Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor

11 dakika önce

222 köy yolunun kapalı olduğu Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyorTUNCELİ - Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 222 köy yolunda çalışma başlatılırken, Pülümür-Erzincan yolunda mahsur kalan araçlarda kurtarılıyor.

222 köy yolunun kapalı olduğu Tunceli'de karla mücadele çalışmaları sürüyor

TUNCELİ - Tunceli'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan 222 köy yolunda çalışma başlatılırken, Pülümür- Erzincan yolunda mahsur kalan araçlarda kurtarılıyor.
Türkiye genelinde bir çok ilde etkili olan kar yağışı Tunceli'yi de beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle kentte kapanan 222 köy yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Kar nedeniyle Tunceli-Erzincan yolunda da ulaşım güçlüklü sağlanıyor. Pülümür ile Erzincan arasında bir çok araç ise yolda kaldı. Bunun üzerine karayolları ve özel idare ekipleri çalışma başlattı. Yolun sürekli açık kalması için ekipler çalışma yaparken, yolda kalan kamyon ve tırlar ise çekilerek kurtarılmaya çalışılıyor.
Gece bastıran kar nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını belirten sürücüler, defalarca zincir takarak belirli noktalara geldiklerini aktardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:02 Kaynak: İHA

Pülümür, Erzincan, Kar, Tunceli, 3. Sayfa, Güncel
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