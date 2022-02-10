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2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yollar temizlendi - Son Dakika

2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yollar temizlendi

10.02.2022 10:48

2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yollar temizlendi Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit Beldesine giden ve Beytüşşebap'a alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan Tanin Tanin Geçidi yolları açıldı.

2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yollar temizlendi

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesi Uzungeçit Beldesine giden ve Beytüşşebap'a alternatif kısa yol güzergahı olarak da kullanılan Tanin Tanin Geçidi yolları açıldı.

Kar yağışları etkisini sürdürüyor. Uludere ilçesi ile Uzungeçit Beldesi arasında bulunan 2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi ulaşıma kapandı. 1 metreyi bulan karlı yollar, Karayolları 9. Bölge 95. Şefliği karla mücadele ekipleri tarafından açıldı. Kar küreme ve kepçelerle açılan yol, drone ile görüntülendi.

Güzergahı kullanan vatandaş Barış Bilen, yaklaşık bir metre kar olduğunu ve kardan dolayı yolların bir haftadır kapalı olduğunu öne sürdü. Bilen, kar yağışının ara ara devam ettiğini ve karayolları ekiplerinin yolu temizleyip açtığını ifade etti.

2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yollar temizlendi
2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yollar temizlendi
2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yollar temizlendi

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Beytüşşebap, Uzungeçit, Uludere, Şırnak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yollar temizlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2230 rakımlı Tanin Tanin Geçidi'nde 1 metreyi bulan karlı yollar temizlendi - Son Dakika
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