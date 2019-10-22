Son Dakika Haberleri: 224 kamu idaresinin bütçesi görüşülecek
Son Dakika Ekonomi 224 kamu idaresinin bütçesi görüşülecek

224 kamu idaresinin bütçesi görüşülecek

1 saat önce

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, "Bütçe kanun teklifi kapsamında 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesini görüşeceğiz.

224 kamu idaresinin bütçesi görüşülecek, System.String[]

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, "Bütçe kanun teklifi kapsamında 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesini görüşeceğiz." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:59 
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