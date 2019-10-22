224 kamu idaresinin bütçesi görüşülecek

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Elvan, "Bütçe kanun teklifi kapsamında 40 genel bütçeli kamu idaresi, 127 üniversite, 47 özel bütçeli kamu idaresi, 10 düzenleyici ve denetleyici kamu idaresi olmak üzere toplam 224 kamu idaresinin bütçesini görüşeceğiz." dedi.

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