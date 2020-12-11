Usame Bin Ladin'in sağ kolu Adel Abdul Bary fazla kiloları nedeniyle cezaevinden serbest bırakıldı - Son Dakika

Usame Bin Ladin'in sağ kolu Adel Abdul Bary fazla kiloları nedeniyle cezaevinden serbest bırakıldı

11.12.2020 16:27
Usame Bin Ladin'in sağ kolu Adel Abdul Bary fazla kiloları nedeniyle cezaevinden serbest bırakıldı, System.String[]

Eski El-Kaide lideri Usame Bin Ladin'in sağ kolu olarak gösterilen Adel Abdul Bary'ye koronavirüs piyangosu vurdu. Bary, aşırı kiloları nedeniyle ölüm riski taşıdığı gerekçesiyle cezaevinden serbest bırakıldı.

Terör örgütü El-Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in sağ kolu olarak gösterilen Mısır vatandaşı Adel Abdul Bary, İngiliz medyasının gündeminde.

ABD'de tutuklu bulunan 60 yaşındaki Bary, koronavirüs salgınından en çok 'fayda' gören isimlerden biri oldu. Obeziteyle mücadele eden Bary, kilosu koronavirüs nedeniyle risk taşıdığı için erken tahliye edildi.

224 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ SALDIRILAR NEDENİYLE TUTUKLANMIŞTI

Adeta piyango vuran Bary, serbest kaldıktan sonra ABD'den ayrılarak, cezaevine girmeden önce eşiyle birlikte yaşadığı İngiltere'nin başkenti Londra'daki evine döndü.

224 kişinin ölümünden sorumluydu! Bin Ladin'in sağ koluna korona piyangosu: Kiloları yüzünden serbest bırakıldı
Adel Abdul Bary

Bary, 1998'de Kenya ve Tanzanya'daki ABD büyükelçiliklerine düzenlenen ve 224 kişinin ölümüne yol açan saldırılar nedeniyle 1999'da İngiltere'de tutuklanmış ve 2012'de ABD'ye iade edilmişti.

PLANLAYICISI ÖLDÜRÜLDÜ

Söz konusu saldırıların planlayıcısı olan El-Kaide'nin iki numarası Abdullah Ahmed Abdullah'ın da İran'ın başkenti Tahran'da öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Saldırıların yıl dönümü olan 7 Ağustos'ta gerçekleşen olayda, İsrail istihbaratından olduğu belirtilen motosikletli iki kişi Abdullah ve kızı Miriam'ın bulunduğu araca ateş açmış, ikili hayatını kaybetmişti.

Usame Bin Ladin'in sağ kolu Adel Abdul Bary fazla kiloları nedeniyle cezaevinden serbest bırakıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Usame Bin Ladin, El Kaide, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Usame Bin Ladin'in sağ kolu Adel Abdul Bary fazla kiloları nedeniyle cezaevinden serbest bırakıldı - Son Dakika Dünya


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