Son Dakika Haberleri: 224 Kişinin Yargılandığı Fetö/pdy Davasında 2 Tahliye

224 Kişinin Yargılandığı Fetö/pdy Davasında 2 Tahliye

1 saat önce

FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme, iki sanığı tahliye etti.

224 Kişinin Yargılandığı Fetö/pdy Davasında 2 Tahliye, System.String[]
FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davada, ara kararını açıklayan mahkeme, iki sanığı tahliye etti.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, bir kısım müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Duruşmanın bugünkü celsesinde sanık eski Korgeneral Salih Ulusoy ve avukatları esas hakkındaki savunmalarını  tamamlandı. Mahkeme, Ulusoy'un savunmasının tamamlamasının ardından, ara karar için savcıya söz verdi. Duruşma savcısı, tutuklu sanıkların tamamının tutukluğu yönünde karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

MAHKEME, GENELKURMAY DIŞINDAKİ ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLAMALARINI AYIRDI

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bazı sanıkların, Genelkurmay Başkanlığı dışındaki, yaklaşık 2 bin 500 ayrı suçlamayı içeren öldürme ve yaralama olaylarından sorumlu tutulmasıyla ilgili dosyayı, bu olaylarla ilgili raporun tamamlanmaması nedeniyle ayrılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca Genelkurmay Harekat Bas¸kanlıgˆı NATO Proje Subayı olan eski yarbay Murat Mala ile Barıs¸ I·c¸in Ortaklık Egˆitim Merkez Komutanı olan eski Kurmay Albay İlyas Bilgiş'in yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliyesine hükmetti. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:39 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



15 Temmuz Darbe Girişiminin Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı Yazdırdığı Plaka Davalık Olan Gurbetçi Türk, Hukuk Mücadelesini Kazandı

Sohbet, Arkadaşlık ve Eş Bulma Hatlarının Reklamları Yasaklandı Ciciş Esra, "Bekaretimi Verdim" Dediği Sevgilisi Yüzünden Hapse Girdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 22:02:51. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 224 Kişinin Yargılandığı Fetö/pdy Davasında 2 Tahliye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]