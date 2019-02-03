Son Dakika Haberleri: 224 Yıldır İnilen Ancak Dibine Ulaşılamayan Hazine Çukuru

224 Yıldır İnilen Ancak Dibine Ulaşılamayan Hazine Çukuru

12 dakika önce

Kanada'nın Quebec eyaletinin doğusunda minik bir ada bulunuyor.

Kanada'nın Quebec eyaletinin doğusunda minik bir ada bulunuyor.

Bu adanın adı, oak yani meşe adası.

Bu sıradan adanın gizemi, 1795 yılında tesadüfen keşfedildi.

O yılın yaz aylarında adanın yakınlarından kanoyla geçen 16 yaşındaki Daniel McGinnis, adaya çıkıp yürümeye başlar.

Eski bir patikadan ormanın derinliklerine doğru yürüyen genç, ağaçsız bir bölgeye çıkar.

Daniel, bu açık alanda tek bir büyük meşe ağacının olduğunu görür.

Ağacın dallarından biri budanmış ve budanan kısımlar topraktaki bir göçüğün 5 metre kadar üstüne doğru uzanmaktadır

Bu göçük nokta Daniel McGinnis'in dikkatini çeker ve bu noktada gömülü olan bir define olabileceğini düşünür.

Daniel bunun üzerine, hemen adaya 6 km uzaklıktaki evine, Chester'a geri döner.

Ve ertesi gün olduğunda, yanında 20 yaşın­daki John Smith ve 13 yaşındaki Anthony Vaughn'la Oak Adası'na, gömülü olan defineyi kazmaya gelir.

Çukuru kazmaya koyulan üç köylü, ilk çalışma saatlerinde şaşkınlığa düşer çünkü karşılarında, yüzeyin 60 cm kadar altında taşlarla örtülmüş olan geniş bir delik bulunmaktadır.

Bu deliğin üç metre aşağısında ise giriş, birileri tarafından meşe kütükleriyle boydan boya kapatılmıştır.

Üstelik meşe ağaçlarından kesilen kütüklerin arası, cam macunlarıyla sıkıştırıldığı için kazmak daha da zorlaşmıştır...

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 08:35 Kaynak: Youtube

Kanada, Genel
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