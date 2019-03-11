Son Dakika Haberleri: 225 kişinin bulunduğu uçakta bomba paniği

225 kişinin bulunduğu uçakta bomba paniği

1 saat önce

Rusya'nın Ural Hava Yollarına ait yolcu uçağı, uçakta bomba olduğu şüphesiyle acil olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye indi.

225 kişinin bulunduğu uçakta bomba paniği, System.String[]
Rusya'nın Ural Hava Yollarına ait yolcu uçağı, uçakta bomba olduğu şüphesiyle acil olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye indi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:20 

Rusya Federasyonu, Bakü, Ekonomi
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