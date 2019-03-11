225 kişinin bulunduğu uçakta bomba paniği
1 saat önce
Rusya'nın Ural Hava Yollarına ait yolcu uçağı, uçakta bomba olduğu şüphesiyle acil olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye indi.
Rusya
'nın Ural Hava Yollarına ait yolcu uçağı, uçakta bomba olduğu şüphesiyle acil olarak Azerbaycan
'ın başkenti Bakü
'ye indi.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:20
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