225 polisle 'Huzurlu Sokaklar' uygulaması - Son Dakika

Antalya'da 228 ekip, 225 polisin katılımı ile 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında 3 bin 710 şahıs incelenirken, 96 araca 83 bin 323 TL idari para cezası uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Güvenlik, Çevik Kuvvet, Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri ve İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı birimlerden 228 ekip ve bin 225 personel katılımı ile 7 Ocak Cuma günü üç aşamalı olarak gerçekleştirilen uygulamada; 33 iş yeri denetlenerek 3 bin 710 şahıs incelendi. Arandığı tespit edilen 24 şahıs yakalanarak, 1 şahıs gözaltına alındı ve 2 şahsa idari işlem yapıldı.

Uygulama kapsamında bin 181 araç denetlenerek, 96 araca 83 bin 323 TL idari para cezası uygulandı. 2 araç trafikten men edildi. Ayrıca 86 metruk bina kontrol edilerek 39 bimekan şahıs incelendi. - ANTALYA