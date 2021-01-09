225 yıllık ahşap binanın altından sokak geçiyor - Son Dakika

225 yıllık ahşap binanın altından sokak geçiyor

AMASYA - Amasya'da 225 yıllık iki katlı ahşap binanın altından sokak geçiyor.

Mahalle sakinleri, Gökmedrese Mahallesi'nde yıllardır Bakacak Kur'an Kursu adıyla kullanıldıktan sonra atıl hale gelen sokağın sembolü tescilli yapının restore edilmesini istiyor.

Ağaç direklerin ayakta tuttuğu binanın çökmesinden endişe duyduklarını anlatan Ahmet Arslan, çatısından da sık sık kiremitlerin düştüğünü söyledi. Binanın restore edilerek yeniden kullanılması için başlatılan girişimlerin hızlandırılmasını isteyen Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni, "Bu bölgede altından sokak geçen başka bir ahşap bina yok. Önceden Kur'an kursuydu, şimdi ise uzun süredir atıl vaziyette" dedi.

Kentte yaptığı araştırmalarla tanınan Araştırmacı-Yazar Hüseyin Menç, Hüseyin Hüsameddin Efendi'nin "Amasya Tarihi" isimli eserinde yazıldığına göre asıl adı "Hayriye Medresesi" adıyla kaydedilen binanın yapılışının 1795 olarak verildiğini belirtti.

1952'den sonra mahalle mektebi şeklinde "Bakacak Kur'an Kursu" adıyla hizmet vermeye başlayan binanın çeşitli tadilatlardan geçtiğini ve geniş bahçesine açılan geçidin zamanla sokağa dönüştüğüne değinen Menç, 1990'lara kadar da çok sayıda öğrencinin burada öğrenim gördüğünü hatırlattı.

Tarihi binanın restorasyonuna yönelik proje hazırlanması için Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2021 yılı yatırım programına teklif edildiği öğrenildi.