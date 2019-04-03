2250 TL'lik Yeni Çinli | Umidigi Z2 Pro İncelemesi
1 saat önce
Huawei, Xiaomi, Meizu ve Oppo gibi markaların ardından Türkiye'de resmi garantili satışına başlanan Umidigi Z2 Pro incelemesiyle karşınızdayız.
Huawei
, Xiaomi, Meizu
ve Oppo gibi markaların ardından Türkiye
'de resmi garantili satışına başlanan Umidigi Z2 Pro incelemesiyle karşınızdayız.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:13 Kaynak: Youtube
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