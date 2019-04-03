Son Dakika Haberleri: 2250 TL'lik Yeni Çinli | Umidigi Z2 Pro İncelemesi

2250 TL'lik Yeni Çinli | Umidigi Z2 Pro İncelemesi

1 saat önce

Huawei, Xiaomi, Meizu ve Oppo gibi markaların ardından Türkiye'de resmi garantili satışına başlanan Umidigi Z2 Pro incelemesiyle karşınızdayız.

Huawei, Xiaomi, Meizu ve Oppo gibi markaların ardından Türkiye'de resmi garantili satışına başlanan Umidigi Z2 Pro incelemesiyle karşınızdayız.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:13 Kaynak: Youtube

Türkiye, Meizu, xiaomi, Huawei, Genel
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