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226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti - Son Dakika

226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti

10.11.2021 23:51
226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti

- 226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti Soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen bayrağı yarıya indirmek için tarihi Karahisar Kalesi'ne çıktılar 10 Kasım Atatürk Anma Günü etkinlikleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da bayraklar yarıya indirilirken, 226 metre yükseklikteki...

- 226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti

Soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen bayrağı yarıya indirmek için tarihi Karahisar Kalesi'ne çıktılar

AFYONKARAHİSAR - 10 Kasım Atatürk Anma Günü etkinlikleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da bayraklar yarıya indirilirken, 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi'ne çıkan görevliler soğuk ve rüzgarlı havaya rağmen bayrağı yarıya indirdiler.

Mustafa Kemal Atatürk vefatının 83. yıl dönümünde yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da yad edildi. Anma etkinlikler kapsamında kentteki bayraklar yarıya indirildi. Tarihi Karahisar Kalesi'nde de dalgalanan Türk bayrağının yarıya indirilmesi hassasiyeti gösteren Afyonkarahisar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri 226 metre yükseklikteki kaleye çıkarak, sirenlerin çalmasıyla bayrağı yarıya indirip ardından saygı duruşunda bulundular.

Görevlilerin kaledeki bayrak hassasiyetini gören vatandaşlar ise duygulandıklarını ifade ederek teşekkür ettiler.

226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti
226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti
226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti

Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 226 metre yükseklikte 10 Kasım hassasiyeti - Son Dakika


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