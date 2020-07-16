226 promil alkollü çıkan sürücüden ilginç tepki - Son Dakika

226 promil alkollü çıkan sürücüden ilginç tepki

226 promil alkollü çıkan sürücüden ilginç tepki Gaziantep'te radara yakalan alkollü sürücü zar zor üflediği alkol metrenin sonucunun 226 promil çıkınca 'maşallah' diyerek tepki verdi.

226 promil alkollü çıkan sürücüden ilginç tepki

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GAZİANTEP - Gaziantep'te radara yakalan alkollü sürücü zar zor üflediği alkol metrenin sonucunun 226 promil çıkınca 'maşallah' diyerek tepki verdi.

İl geneli ve şehir merkezinde emniyet müdürlüğü trafik timlerince denetimlerini sürdürüyor. Dün gece devam eden radarlı hız denetim uygulamasında 70 kilometre hız limitinin bulunduğu yerde 82 kilometre hızla giren sürücü durduruldu. Alkolün etkisiyle ayakta zor duran sürücüye alkometre üfletildi. Zar zor üflediği alkol metrenin sonucunun 226 promil çıkınca 'maşallah' diyerek tepki verdi.

Cezai işlem için ehliyeti istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilmesiyle polis sürücüye radar, alkol ve ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.

Öte yandan gece boyunca süren denetimlerde, 3 bin 334 araç kontrol edilirken, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 408 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken 43 araç trafikten men edildi, 5 sürücü belgesine el konuldu.

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 12:14 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 226 promil alkollü çıkan sürücüden ilginç tepki - Son Dakika
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