226 promil alkollü çıkınca 'maşallah' dedi - Son Dakika

226 promil alkollü çıkınca 'maşallah' dedi

Gaziantep'te radara yakalan alkollü sürücü zar zor üflediği alkol metrenin sonucunun 226 promil çıkınca 'maşallah' diyerek tepki verdi.

Gaziantep'te radara yakalan alkollü sürücü zar zor üflediği alkol metrenin sonucunun 226 promil çıkınca 'maşallah' diyerek tepki verdi.

Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti


İl geneli ve şehir merkezinde emniyet müdürlüğü trafik timlerince denetimlerini sürdürüyor. Dün gece devam eden radarlı hız denetim uygulamasında 70 kilometre hız limitinin bulunduğu yerde 82 kilometre hızla giren sürücü durduruldu. Alkolün etkisiyle ayakta zor duran sürücüye alkometre üfletildi. Zar zor üflediği alkol metrenin sonucunun 226 promil çıkınca 'maşallah' diyerek tepki verdi.


Cezai işlem için ehliyeti istenen sürücünün ehliyetsiz olduğu tespit edilmesiyle polis sürücüye radar, alkol ve ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uyguladı.


Öte yandan gece boyunca süren denetimlerde, 3 bin 334 araç kontrol edilirken, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 408 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapılırken 43 araç trafikten men edildi, 5 sürücü belgesine el konuldu. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:50 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 226 promil alkollü çıkınca 'maşallah' dedi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 18:19 Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:31 Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu 17:28 Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 13:49 Kılıçdaroğlu'na bir şok daha! Erdoğan ve ailesine 359 bin TL daha tazminat ödeyecek 12:53 Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim 11:52 Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Yerli otomobil fabrikasının temelinin atılacağı tarih netleşti
18:19
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Azerbaycan-Ermenistan gerilimi had safhada: Saldırılarda 1 asker daha şehit oldu
17:31
Köpeğin getirdiği insan kafatası polisi alarma geçirdi
17:28
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
16:09
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
15:42
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 20:00:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 226 promil alkollü çıkınca 'maşallah' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]