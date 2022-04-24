227 kaçak göçmen daha sınır dışı edildi - Son Dakika

227 kaçak göçmen daha sınır dışı edildi

MALATYA - Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen daha Malatya'dan ülkelerine gönderildi.

Yurdun muhtelif kentlerinde güvenlik güçlerince yakalanarak Malatya'daki Geri Gönderme Merkezi'nde gözetim altında tutulan Afganistan uyruklu düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri sürüyor. İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce işlemleri tamamlandıktan sonra Yeşilyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan Geri Gönderme Merkezi'nden alınan 227 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, karayoluyla getirildikleri Malatya Havalimanı'ndan ülkelerine gönderildi.

Son bir hafta içerisinde Malatya'da düzenlenen üç charter seferler ile ülkelerine gönderilen Afganlı göçmen sayısı 681'e ulaşırken, işlemleri devam eden 227 göçmenin ise önümüzdeki günlerde ülkelerine gönderileceği bildirildi.