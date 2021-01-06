227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı - Son Dakika

227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı

227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
Son Güncelleme: 06.01.2021 09:14

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde 1794 yılında inşa edilen Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında Osmanlı kültürünü yansıtan ve yıllar önce sıvayla kapatıldığı anlaşılan duvar motifleri ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı.

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde 1794 yılında inşa edilen Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında Osmanlı kültürünü yansıtan ve yıllar önce sıvayla kapatıldığı anlaşılan duvar motifleri ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, caminin 2017 yılında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmasına tabi tutulduğunu belirterek, "Sıva altlarından çıkan motiflerde lale süslemeleri, hat yazıları ve Yusuf Ziya Paşa tarafından yazılan hat yazısı ve şiiri bulundu" dedi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan 227 yıllık tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi'nde Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 3 yıldır yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Çalışmalarda Osmanlı dönemine ait ve yıllar önce yapılan tadilatlar nedeniyle üzeri sıvayla kapatılmış duvar motifleri ve kalem işi bezemeler ortaya çıkarıldı. Bazı motiflerin ise tamamen kazınarak yok edildiği tespit edildi. Ortaya çıkarılan motif ve kalem işi bezemeler, restorasyon çalışmasıyla aslına uygun bir şekilde yeniden canlandırılacak. Ramazan ayında tamamlanması hedeflenen çalışmalardan sonra cami yeniden ibadete açılacak.

MOTİFLER ORTAYA ÇIKINCA ÇALIŞMA UZADI

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 2 yıl sürmesi planlanan çalışmanın ortaya çıkarılan motif ve bezemeler nedeniyle bugüne kadar devam ettiğini belirterek, "1794 yılında Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılan cami, 2017 yılında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmasına tabi tutuldu. Sıva altlarındaki motiflerin, süslemelerin ve hat yazılarının çıkması nedeniyle günümüze kadar geldi. İnşallah farklı eserler çıkmaz ve bir aksilik olmazsa önümüzdeki Ramazan ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Cami ve külliyemizde medrese, kütüphane ve çeşme bulunmaktadır. Sıva altlarından çıkan motiflerde lale süslemeleri, hat yazıları ve Yusuf Ziya Paşa tarafından yazılan hat yazısı ve şiiri bulundu" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı - Son Dakika
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