228 BİN LİRALIK MAZGAL VE RÖGAR KAPAĞI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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228 BİN LİRALIK MAZGAL VE RÖGAR KAPAĞI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

30.03.2022 17:13

ADANA'nın Kozan ilçesinde toplam değeri 228 bin lira olan rögar kapağı ve mazgal çalan Ramazan B. (26) ve Ahmet K. (27), tutuklandı.

ADANA'nın Kozan ilçesinde toplam değeri 228 bin lira olan rögar kapağı ve mazgal çalan Ramazan B. (26) ve Ahmet K. (27), tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 16 mazgal ve 45 rögar kapağının çalınmasıyla ilgili elde edilen güvenlik kamerası görüntülerinden, şüphelilerin Ramazan B. ile Ahmet K., olduğunu saptadı. Ekipler, adreslerine baskın düzenledikleri şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldığı rögar kapağı ve mazgalların piyasa değerinin 228 bin lira olduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan 2 şüpheli, tutuklandı.

228 BİN LİRALIK MAZGAL VE RÖGAR KAPAĞI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
228 BİN LİRALIK MAZGAL VE RÖGAR KAPAĞI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
228 BİN LİRALIK MAZGAL VE RÖGAR KAPAĞI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
228 BİN LİRALIK MAZGAL VE RÖGAR KAPAĞI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

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Adana'da rögar kapağı ve mazgal çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı Adana'da rögar kapağı ve mazgal çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı Rögar kapağı hırsızları tutuklandı, adliyeye götürülürken 'Kim yapmış' dedi Rögar kapağı hırsızları tutuklandı, adliyeye götürülürken 'Kim yapmış' dedi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 228 BİN LİRALIK MAZGAL VE RÖGAR KAPAĞI ÇALAN 2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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