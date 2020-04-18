228 projeye 195 milyon lira hibe sağlanacak - Son Dakika
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228 projeye 195 milyon lira hibe sağlanacak

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Kırsal Kalkınma Destekleri 6. Başvuru Çağrısı 3. Grubunda destek almaya hak kazanan 228 projeye 195 milyon lira hibe verileceğini açıkladı.

228 projeye 195 milyon lira hibe sağlanacak, System.String[]

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, IPARD-II Kırsal Kalkınma Destekleri 6. Başvuru Çağrısı 3. Grubunda destek almaya hak kazanan 228 projeye 195 milyon lira hibe verileceğini açıkladı.

Bakan Pakdemirli, kırsaldaki üreticilerin gelirini artırmak, yatırım ve istihdam ortamı oluşturmak, kadın ve genç girişimcileri daha fazla destekleyerek üretimi ve kaliteyi artırmak amacıyla IPARD kırsal kalkınma desteklerini yatırımcılarla buluşturmaya devam ettiklerini söyledi.Bu çerçevede, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) 8 Mayıs 2019 tarihinde çıktığı IPARD-II 6. Başvuru çağrı ilanı kapsamında uygun bulunan ve onaylanan projelerin, 3. Grup sonuçlarının www.tkdk.gov.tr adresinden açıklandığını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörüyle ilgili 228 adet projeye toplam 195 milyon lira hibe verilecek. Bu hibe sayesinde kırsalda 340 milyon liralık yatırım yapılması hedefleniyor. Hibe almaya hak kazanan yatırımcılarla hibe sözleşme imzalama süreci de başladı.

Hibe desteği alacak projelerin; 85'i bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi, bitkisel ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi, 6'sı arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve paketlenmesi, 61'i zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, 56'sı kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, 8'i kültür balıkçılığı, 1'i makine parkı, 11'i de yenilenebilir enerji yatırımını kapsıyor"

Bakan Pakdemirli, Şubat ve Mart ayında açıklanan birinci ve ikinci grup sonuçlarıyla birlikte 6. Çağrı döneminde sağlanacak hibe miktarının toplamda 755 milyon liraya, yatırım tutarının ise 1 milyar 340 milyon liraya ulaşacağını da sözlerine ekledi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Bekir Pakdemirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:40 Kaynak: İHA

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