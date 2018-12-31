Son Dakika Haberleri: 23.30' da Geçilecek Bu Mahalleye Karga Uğramıyor

23.30' da Geçilecek Bu Mahalleye Karga Uğramıyor

2 saat önce

23.30' da geçilecek Bu mahalleye karga uğramıyor Bu kırsal mahallede 60 yıldır hiç karga görülmediSAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan bir kırsal mahalleye 60 yıldır karga uğramıyor.

23.30' da geçilecek Bu mahalleye karga uğramıyor
Bu kırsal mahallede 60 yıldır hiç karga görülmedi

SAMSUN - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan bir kırsal mahalleye 60 yıldır karga uğramıyor.
Kurtuluş Savaşı öncesinde Düzköy'de yaşayan Ermeni ve Rumların tarım arazilerine zarar verdiği gerekçesiyle mahallenin papazı tarafından yapılan büyünün etkisi olduğuna inanan yörede yaşayan vatandaşlar, çevre mahallelerde kargaya rastlandığını ancak Düzköy Mahallesi'nde 60 yıldır hiç karga görmediklerini söyledi.
1959 yılında Trabzon'dan geldiklerini belirten 77 yaşındaki İsmet Erusta, "Buraya geldiğimizde burası bizim yerleşim alanımız oldu. Arnavut komşularla yaşardık. Burada ilgimizi çeken bir şey vardı. Karga yoktu bu köyde. Arnavut komşulara sorduk burada niye karga yok diye. Onlar da bize burada ekinlerimiz olurdu, kargalar onlara çok zarar verirdi. Çok karga vardı. Bir papaz vardı o buraya büyü yaptı, komşu köylerden bizim köye hiç karga gelmiyor. Biz geldiğimiz seneden beri hiç karga görmedik. Karadavur Tepesi'nden, Domuzdağı Deresi'nden öyle buna bir hudut çizmiş, onun için karga oradan bu tarafa geçmiyor" dedi.
Rumların bölgeden ayrıldıktan sonra, bir süre Arnavut vatandaşlarla bir arada yaşayan yöre halkı ise hiç karga görmediklerini belirterek, " Karagöl'de, Kuşkayası'nda var ancak burada yok. Ekinlere zarar verdiği için Rumlar onlara büyü yapmışlar. Ondan sonra kargalar Düzköye uğramıyorlar" şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:35 Kaynak: İHA

Samsun, 19 Mayıs, Genel
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