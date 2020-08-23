23 Ağustos 2020 Fox Yayın Akışı - Son Dakika

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 Şevkat Yerimdar

00:30 Sabahlar Olmasın

02:15 Şevkat Yerimdar

03:00 Kadın

04:30 Kadın

05:30 Her Yerde Sen

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Sen Çal Kapımı

11:15 Baraj

13:30 Bizim İçin Şampiyon

13:45 Baraj

16:00 Bay Yanlış

16:15 Sen Çal Kapımı

19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Bizim İçin Şampiyon

20:00 Yaparsın Aşkım

22:45 Sabahlar Olmasın