23 Ağustos 2020 Haberleri - Son Dakika

23 Ağustos 2020 Haberleri
23 Ağustos 2020 Manşet Haberleri.
- Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi
- Son Dakika: PSG'yi 1-0 yenen Bayern Münih, Şampiyon Ligi şampiyonu oldu
- Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı
- Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı
- Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler
- ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisiyle ilgili 'çığır açan' bir gelişme açıklayacak
- Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı
- Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
- Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı
- Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı
- Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı
- Azerbaycan, sabotaj girişiminde bulunan Ermeni komutanı esir aldı
- Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar
- Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
- Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi
- Son Dakika: Türkiye'de 23 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1217 yeni vaka tespit edildi
- Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Sosa'dan ilk sözler: Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim
- Bakan Soylu, Giresun'da sel sularına düşmekten son anda kurtuldu
- Son Dakika: Doğu Akdeniz'de araştırmalarına devam eden Oruç Reis'in Navtex süresi uzatıldı
- Seferihisar'da otluk alanda çıkan yangında yaklaşık 50 araç yandı
- Giresun'daki sel felaketi sonrası Meteoroloji'den 5 il için sağanak yağış uyarısı
- En çok vakaya sahip olan 5 ilden biri olan Şanlıurfa'da 40 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
- Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
- Cinsel ilişkiye girdiği kadını baltayla öldüren zanlı: 400 lira fazla istediği için cinayeti işledim
- Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı
- Adana'daki orman yangınında kundaklama şüphesi
- Çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı sürücüyü bıçaklayan saldırgan yakalandı
- Bakanlar, sel felaketinde mahsur kalanlara kepçe ile ulaştı! O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi
- Öfkeli koca tartıştığı eşini av tüfeğiyle yaralayıp, 1 yaşındaki çocuğunu alarak kaçtı
- Ölü bulunan kadının boğazında bıçak yarası tespit edildi
- Adana'da pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti
- Gün batımını izlerken uçurumdan düşen genç mühendis hayatını kaybetti
- Ryan Babel, 2 yıl sonra Galatasaray'dan ayrılacağını söyledi
- Suriyeli genç, Haliç'te fotoğraf çekerken boğuluyordu! Çevredeki vatandaşlar son anda kurtardı
- Madde bağımlısı genç evi savaş alanına çevirip yakmaya çalıştı
- Kozan'da çıkan orman yangını büyüdü, köyler boşaltılıyor
- UEFA, Başakşehir-Kopenhag maçının geç başlaması nedeniyle Okan Buruk'a uyarı cezası verdi
- Beyrut'ta patlamadan etkilenen hayvanlar böyle kurtarılıyor
- Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
- Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 00:15
Son Dakika Ayasofya Camii'nde protez ayaklarıyla namaz kılan gencin görüntüsü duygulandırdı Kolombiya bandıralı gemide 60 milyon TL değerinde kokain ele geçirildi ABD kıyılarına aynı anda 2 tropik fırtına yaklaşıyor Su kanalı kazısında oluşan göçüğün altında kalan iki kardeş, hayatını kaybetti Boş arazide cansız bedeni bulunan adamın, dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı Fatih Portakal Fox TV'den ayrıldı Bayern Münih'ten tepki çeken hata! Türkiye'yi haritadan sildiler ABD Başkanı Trump, koronavirüs tedavisiyle ilgili "çığır açan" bir gelişme açıklayacak Avrupa'da ikinci dalga alarmı! 5 ülkede vaka sayıları korkutan boyuta ulaştı Bursa'da katliam gibi trafik kazası: 4 ölü, 6 yaralı Galatasaray, Ismaila Coulibaly ile anlaştı Adana'daki orman yangınında 200 hektar alan yandı, 6 köy boşaltıldı Dünyaca ünlü model Claudia Romani'den tatilde iddialı pozlar Yunanistan'da günlük koronavirüs vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Protestolarla sarsılan Lukaşenko, üzerinde çelik yelek ve elinde otomatik silah ile saraya geldi