23 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:00 Çember: Kurtar Beni

02:00 Kaçak Gelinler

02:00 Aramızda Kalsın

04:20 Aramızda Kalsın

04:30 Kara Sevda

07:00 İki Aile

09:15 Kaçak Gelinler

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:00 Tülin Şahin ile Moda

13:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

13:45 Seven Ne Yapmaz

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Aramızda Kalsın

18:45 Star Haber

20:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı

20:00 Kuralsız

22:15 Bir Demet Tiyatro