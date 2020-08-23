23 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı - Son Dakika

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 Çember: Kurtar Beni
02:00 Kaçak Gelinler
02:00 Aramızda Kalsın
04:20 Aramızda Kalsın
04:30 Kara Sevda
07:00 İki Aile
09:15 Kaçak Gelinler
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı
13:45 Seven Ne Yapmaz
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Aramızda Kalsın
18:45 Star Haber
20:00 Hızlı Ve Öfkeli: Tokyo Yarışı
20:00 Kuralsız
22:15 Bir Demet Tiyatro