23 Ağustos 2020 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

00:00 Kanıt

01:10 Kayıp Şehir

02:00 Geniş Aile

02:20 Kanıt

03:30 Çocuklar Duymasın

03:30 Rehber

04:30 Evim Şahane

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

07:45 İki Yalancı

10:00 Geniş Aile

12:00 Evim Şahane

12:15 Çok Gezenti

13:30 Çok Gezenti

13:45 Rehber

15:00 Çocuklar Duymasın

17:00 Akasya Durağı

19:00 Ben Bilmem Eşim Bilir

19:00 Efsane

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

21:45 Efsane