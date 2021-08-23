23 Ağustos 2021 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:30 Arka Sokaklar

03:00 Akasya Durağı

04:30 Adını Feriha Koydum

06:00 Tatlı İntikam

08:45 Yabancı Damat

10:45 Rehber

12:00 Çok Gezenti

13:30 Evim Şahane

15:30 Cenaze İşleri

18:00 Çocuklar Duymasın

19:30 Arka Sokaklar

21:30 Son Darbe

23:45 Kanıt