23 Ağustos 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı - Son Dakika

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Z Raporu

00:30 Gamer

01:30 Maç Saati

03:15 beIN Süper Lig

04:15 Trio

04:45 Z Raporu

05:15 Maç Saati

07:00 Maç Saati

08:45 1 Yıldız 10 Gol

09:00 Yeni Gün

09:00 Maç Saati

10:45 1 Yıldız 10 Gol

11:00 beIN Manşet

11:00 Sanal Direktör

12:00 beIN Süper Lig

12:30 Nostalji Maçlar: Beşiktaş - Adanaspor

13:00 Trio

13:30 Z Raporu

14:00 Gamer

14:00 Arşiv Süper Lig

14:30 500 Great Goals Show

15:00 500 Great Goals Show

15:00 Taraftar

15:30 Football's Greatest

16:00 Maç Saati

16:00 Futbolun Şehirleri

17:00 Süper Hikayem

17:45 1 Yıldız 10 Gol

18:00 Benim 11'im

18:00 1 Yıldız 10 Gol

18:15 5 Soru 5 Cevap

18:15 Arşiv Süper Lig

18:30 Spor Toto Süper Lig Y. Kayserispor - A. Demirspor

18:45 Maç Başlıyor

19:15 Ç. Rizespor - V. Karagümrük

19:15 Trabzonspor - DG Sivasspor

20:00 Devre Arası

20:15 Ç. Rizespor - V. Karagümrük

20:15 Trabzonspor - DG Sivasspor

21:45 Galatasaray - A. Hatayspor

21:45 Gaziantep FK - Beşiktaş

22:30 beIN Süper Lig

22:45 Gaziantep FK - Beşiktaş

22:45 Galatasaray - A. Hatayspor

23:45 beIN Süper Lig