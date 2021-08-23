23 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:00 İleri Üçlü

02:00 Yılport Samsunspor - Balıkesirspor

03:45 İleri Üçlü

05:45 Spor Kitaplığı

05:50 Takvim Yaprakları

05:55 Efsanelerin İzinde

06:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları

06:58 İstiklal Marşı

07:00 İleri Üçlü

08:55 Hava Durumu

09:00 Orhan Ayhan'la

09:30 Teknik Analiz

10:55 Takvim Yaprakları

11:00 Yüz Yüze Futbol

12:30 Spor Bülteni

13:30 Spor Hafta Sonu

16:00 Spor Bülteni

16:55 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü

19:00 Aktüel Futbol

21:40 Adanaspor A.Ş. - Gençlerbirliği

23:45 % 100 Futbol