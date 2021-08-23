Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:00 İleri Üçlü
02:00 Yılport Samsunspor - Balıkesirspor
03:45 İleri Üçlü
05:45 Spor Kitaplığı
05:50 Takvim Yaprakları
05:55 Efsanelerin İzinde
06:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İleri Üçlü
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 Teknik Analiz
10:55 Takvim Yaprakları
11:00 Yüz Yüze Futbol
12:30 Spor Bülteni
13:30 Spor Hafta Sonu
16:00 Spor Bülteni
16:55 Eyüpspor - Ankara Keçiörengücü
19:00 Aktüel Futbol
21:40 Adanaspor A.Ş. - Gençlerbirliği
23:45 % 100 Futbol
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Ağustos 2021 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika