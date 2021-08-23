Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:30 Odaklan Büyükanne
02:15 Yeşil Deniz
04:15 Tövbeler Olsun
06:35 Kalk Gidelim
10:10 Dünya Hali
11:15 Benim Adım Melek
15:10 Masumlar Apartmanı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Seksenler
23:45 Seneye Bu Zamanlar
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Ağustos 2021 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika