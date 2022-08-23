23 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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23 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

23.08.2022 06:42
23 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı

23 Ağustos 2022 Salı günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

02:00 Y. Samsunspor - Eyüpspor

03:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

04:05 Spor Toto 1. Lig Özetler

04:20 FIFA Magazin

04:45 Stadyum

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Altınordu - Sakaryaspor

08:45 Spor Toto Süper Lig Özetler

09:00 Spor Sabahı

09:45 34. Kıtalar Arası Yüzme Yarışı

11:30 Avrupa Stüdyosu

13:00 Spor Bülteni

14:00 Gündem Futbol Transfer

15:55 Spor Takvimi

16:00 Spor Haftasonu

16:55 Pendikspor - Altay

19:00 Spor Toto Süper Lig Özetler

19:10 Yeni Malatyaspor - Adanaspor

21:15 Stadyum

21:40 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

22:30 Stadyum

22:45 Göztepe - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

23:45 Stadyum

YORUMLAR
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22 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 22 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 21 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı 21 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı
Kaynak: InterSinema.com

Trt, TV, Son Dakika

Son Dakika TV 23 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika

Bu haber InterSinema.com tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. InterSinema.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı InterSinema.com kurumudur.

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SON DAKİKA: 23 Ağustos 2022 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika
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