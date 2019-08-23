Son Dakika Haberleri: 23 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi
Son Dakika Spor Haber

23 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

1 saat önce

Göztepe TRABZONSPORAEK'yı Atina'da 3-1 mağlup eden Trabzonspor gece geç saatlerde yurda döndü.

23 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi, System.String[]

SÜPER LİG'de 2. hafta başlıyor
20: 30 Beşiktaş - Göztepe

TRABZONSPOR
AEK'yı Atina'da 3-1 mağlup eden Trabzonspor gece geç saatlerde yurda döndü. Teknik Direktör Ünal Karaman; "Skor sevindirici, ikinci maça da aynı şekilde hazırlanacağız" dedi.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
18.30 Fenerbahçe maçının son çalışması gerçekleştirilecek.

GALATASARAY
11.00 Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek. (basına açık)

TFF 1'İNCİ LİG
20: 00 Boluspor - Adana Demirspor

AVRUPA'DAN FUTBOL
21: 30 Köln - Borussia Dortmund (Salih Özcan)
22: 00 Aston Villa - Everton (Cenk Tosun)

BASKETBOL
14: 30 A Milli Erkek Basketbol Takımı,  Atlas Challenge Turnuvası kapsamında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

VOLEYBOL
20: 00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Yunanistan ile karşılaşacak.
Gruptaki diğer ilk gün maçları ise şöyle:
14.30 Fransa - Bulgaristan
17.00 Sırbistan - Finlandiya


Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 09:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


N'Koudou Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan Wanyama sorusuna esprili yanıt! 14 yaşında Soma'dan Fenerbahçe'ye transfer oldu İspanyollar yazdı! Real Madrid, Carlos Kameni'yi istiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 10:30:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 23 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]