23 Ağustos Cuma DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG'de 2. hafta başlıyor

20: 30 Beşiktaş - Göztepe

TRABZONSPOR

AEK'yı Atina'da 3-1 mağlup eden Trabzonspor gece geç saatlerde yurda döndü. Teknik Direktör Ünal Karaman; "Skor sevindirici, ikinci maça da aynı şekilde hazırlanacağız" dedi.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

18.30 Fenerbahçe maçının son çalışması gerçekleştirilecek.

GALATASARAY

11.00 Konyaspor maçının hazırlıkları devam edecek. (basına açık)

TFF 1'İNCİ LİG

20: 00 Boluspor - Adana Demirspor

AVRUPA'DAN FUTBOL

21: 30 Köln - Borussia Dortmund (Salih Özcan)

22: 00 Aston Villa - Everton (Cenk Tosun)

BASKETBOL

14: 30 A Milli Erkek Basketbol Takımı, Atlas Challenge Turnuvası kapsamında Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

VOLEYBOL

20: 00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara'da düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nın ilk maçında Yunanistan ile karşılaşacak.

Gruptaki diğer ilk gün maçları ise şöyle:

14.30 Fransa - Bulgaristan

17.00 Sırbistan - Finlandiya