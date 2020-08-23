23 Ağustos Pazar DHA Spor Gündemi

YÜZME YARIŞI10.00 Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 32'nci kez İstanbul Boğazı 'nda gerçekleşecek.UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ

BEŞİKTAŞ11.00 Siyah beyazlılar, PAOK maçı hazırlıklarına devam edecek.

FENERBAHÇESarı lacivertliler, yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.14.00 Teknik direktör Erol Bulut , basın mensupları ile bir araya gelecek.

"Transferlerimizin çok iyi olması gerekiyor"

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay : 21 takım çok zor olacak, nasıl yapacaklar anlayamıyorum

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 09:27

Kaynak: DHA

Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu

Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı

Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı

Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı

Son Dakika: Rusya ile Türkiye arasında S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşma imzalandı

Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı

Tarihin en korkunç felaketlerinden biri yaşanıyor! Alev alev yanan California'da cesetlere bile ulaşılamıyor