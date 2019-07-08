Son Dakika Haberleri: 23. Akkoca Sultan Ali Baba ve Pilav Şenliği
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23. Akkoca Sultan Ali Baba ve Pilav Şenliği

1 saat önce

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 23. Akkoca Sultan Ali Baba ve Pilav Şenliği programına katıldı.

23. Akkoca Sultan Ali Baba ve Pilav Şenliği, System.String[]
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 23. Akkoca Sultan Ali Baba ve Pilav Şenliği programına katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Höbek Mahallesi'nde düzenlenen etkinliğin 23'üncüsü gerçekleştirildi.
Çolakbayrakdar, birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştirilen etkinlikle ilgili şunları kaydetti:
"Hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Kocasinan Belediyesi olarak ilçe sakinlerimize 7 gün 24 saat hizmet ediyoruz. Bölgemizde bulunan kırsal mahallelerimizde bu ve buna benzer etkinliklerde vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Buraya gelip, büyüklerin ellerini öpen ve hayır dualarını alan kardeşlerimiz var. Bu vatan toprağında ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında böyle güzellikler içinde daha nice yıllarda huzur içerisinde bir arada olmayı mevlam nasip eylesin. Etkinliği yaşatan ve emek sarf eden hemşehrilerime teşekkür ediyorum."
Program sonunda vatandaşlara kavurma ve bulgur pilavı ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 12:35 Kaynak: AA
Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan, Güncel
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