23. Altın Güvercin Deniz Özçelik'in oldu

Kuşadası'nda yaşanan 23'üncü Altın Güvercin Beste Yarışması heyecanı büyük final gecesi ile zirveye çıktı. Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin'de birinciliği "Kokun Şehir Değiştirdiğinde" isimli bestesi ile Deniz Özçelik kazandı. En Başarılı Yorumcu ödülüne de layık görülen Özçelik "Dünya sanatla iyileşecek" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde bu yıl 23'üncü kez müzikseverlerle buluşturulan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın görkemli final gecesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da düzenlendi. Televizyoncu, yazar Metin Uca ve oyuncu Gonca Vuslateri'nin sunumu ile büyük renk kattığı ve Halk TV'den canlı olarak yayınlanan gecede sahne alan yarışmanın Onur Ödülü sahibi ünlü pop müzik sanatçısı Erol Evgin katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Final gecesinin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu yıl 23'üncüsü gerçekleşen Altın Güvercin Beste Yarışması'nın final gecesine pandemiye rağmen katılıp, TV başında izleyerek kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek "Pandemi nedeniyle 2500 kişilik amfi tiyatromuzda katılımcı sayısını 800 kişi ile sınırlı tutmak durumunda kaldık. Ancak dün Berkay konserinde de olduğu gibi önemli olan enerji ve coşku" dedi.

Pandemi koşullarında eğlence içeren konser ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Başkan Ömer Günel şöyle dedi: "Biz bir turizm kentiyiz ve turizm kentlerinin ekonomilerini konserler, etkinlikler, kültür ve sanat var eder. Yoksa bizler kendimizi eğlendirmek için etkinlik düzenlemiyoruz. Devletin belirlediği tüm kuralları yerine getirerek bu etkinlikleri düzenliyoruz. Çünkü bunu yapmak zorundayız. Bu nedenle Altın Güvercin'i ve buraya katılanları linç etmeye çalışmaya gerek yok. Aksine onlara saygı duyulması gerekiyor".

Kuşadası'nın her zaman ilklerin kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri uyumlu çalışma ile "yeni turizm" olarak adlandırılan süreçte de ilklere sahne olan bir kent olmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Ömer Günel, "Yarışmanın düzenlenmesinde en büyük destekçimiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve vakıf yönetimine, altın sponsorumuz Eviz Yapı'ya, ana sponsorlarımız Setur Marina ve Ulusoy Enerji'ye, jüri üyelerimize, yarışmanın Onur Ödülü sahibi ünlü sanatçımız Erol Evgin'e, yarışmanın organizatörü Ali Rıza Türker'e ve yarışmanın yaratıcılarından geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan Sayın Engin Berberoğlu'na, dijital oylamaya katılan tüm müzikseverlerimize, Halk TV'ye, finalistlerimize, Kuşadası Belediyesi ekibime ve elbette yıllardır gücümüze güç katan Kuşadalı hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Televizyoncu, yazar Metin Uca ve oyuncu Gonca Vuslateri'nin renkli sunumuyla gerçekleşen Altın Güvercin Beste Yarışması'nda 10 finalist, Türkiye'nin önemli isimlerinden Okan Bayülgen, Tuna Kiremitçi, Metin Özülkü, Ali Rıza Türker, Berkay, Ahmet Güvenç, Şebnem Özsaran, Cihan Okan, Ümit Acar, Mehtap Meral, Güliz Ayla, Gültaç Eviz ve yarışmaya bu yıl eklenen dijital oylamanın temsilcisi Özgür Özmavi'den oluşan jüri üyeleri önünde bestelerini half playback olarak seslendirdi. Yapılan kura ile belirlenen sıralamaya göre Berkin Koçak "Sevda Yokuşları", Merve Öner Demirci "Ya Su ya Ateş", Kağan Çoban "Sensiz Olmaz", Şevki Çepa "Zaman Sensin", Sedat Yüce "Resmen Aranıyor", Oğuz Durak "Aynalar", Erhan Siret Doğan "Bir Yolculuktu", Deniz Özçelik "Kokun Şehir Değiştirdiğinde", Emre Kantaşlı "Yok" ve Doğan Kospançalı "Kırık Ayna" isimli besteleri ile jüri karşısına çıktı.

-KUSAV ONUR ÖDÜLÜ EROL EVGİN'İN

Finalistlerin performanslarının ardından Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Erol Evgin birbirinden güzel şarkılarını katılımcılar için seslendirdi. Erol Evgin, muhteşem sesi, yorumu ve performansı ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ardından 51 yıllık müzik yaşamı ile Türk müziğinde kalıcı izler bırakan Erol Evgin'e KUSAV Onur Ödülü, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından takdim edildi. KUSAV Başkanı Köylü Altın Güvercin'i bu yıl zor koşullarda gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sosyal mesafe, maske kullanımı gibi pek çok ilke tanıklık ettik. Ancak bizim açımızdan en önemlisi bu yıl ilk kez KUSAV Onur Ödülü adıyla verdiğimiz ödülümüzü size takdim etmemiz oldu. Buna sadece 50 yıllık sanat hayatınız için değil, Atatürk'e, Cumhuriyet'e sonuna kadar bağlı bir sanatçı olduğunuz için de karar verdik" dedi. Erol Evgin ise ilk kez 1986 yılında kanatlanan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması sahnesinde olmanın ve böyle bir ödül almanın kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Sonucun açıklamasından önce sahneye çıkan jüri üyesi ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, pandemi sürecinde düzenlenen kültür-sanat etkinliklerine ilişkin spekülasyonlara prim verilmemesi gerektiğine dikkat çekerek "Aydınlık olan hiçbir yerde virüs yaşamaz. Organizasyonda tüm tedbirlerin alındığını kapıdan girdiğimiz andan itibaren hissettik" dedi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür eden Bayülgen "Bu iki ismi ilerde çok önemli yerlerde göreceğiz" dedi.

-ALTIN GÜVERCİN DENİZ ÖZÇELİK'İN

Jürinin değerlendirmesine dijital oylamanın sonucunun da eklenmesiyle Altın Güvercin'e ve aynı zamanda En Başarılı Yorumcu ödülüne "Kokun Şehir Değiştirdiğinde" isimli bestesi ile Deniz Özçelik layık bulundu. Ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz'un elinden alan ve 50 bin liralık para ödülünün de sahibi olan Deniz Özçelik, sanatın önemine dikkat çekerek "Dünya sanatla iyileşecek. Bizlere sanatımızı, şarkılarımızı paylaşmamıza olanak sağlayan böylesine güzel bir platform sunduğu için Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Altın Güvercin Beste Yarışması'nda ikinciliğe, bestesi Doğan Kospançalı'ya ait olan ve Buket Bengisu tarafından yorumlanan "Kırık Ayna" isimli beste layık görüldü. Kospançalı ve Bengisu, gümüş güvercin ödülünü CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün elinden aldı. Yarışmada üçüncülüğü ise bestesi Kağan Çoban'a ait olan ve Grup Bohem tarafından yorumlanan "Sensiz Olmaz" isimli beste kazandı. Çoban ve Grup Bohem üyelerine bronz güvercin ödülü Başkan Ömer Günel tarafından verildi. - AYDIN