23. Altın Güvercin Deniz Özçelik'in oldu - Son Dakika

23. Altın Güvercin Deniz Özçelik'in oldu

- 23. Altın Güvercin Deniz Özçelik'in oldu Kuşadası'nda yaşanan 23'üncü Altın Güvercin Beste Yarışması heyecanı büyük final gecesi ile zirveye çıktı.

- 23. Altın Güvercin Deniz Özçelik'in oldu

AYDIN - Kuşadası'nda yaşanan 23'üncü Altın Güvercin Beste Yarışması heyecanı büyük final gecesi ile zirveye çıktı. Türkiye'nin ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin'de birinciliği "Kokun Şehir Değiştirdiğinde" isimli bestesi ile Deniz Özçelik kazandı. En Başarılı Yorumcu ödülüne de layık görülen Özçelik "Dünya sanatla iyileşecek" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür, Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde bu yıl 23'üncü kez müzikseverlerle buluşturulan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın görkemli final gecesi Altın Güvercin Amfi Tiyatro'da düzenlendi. Televizyoncu, yazar Metin Uca ve oyuncu Gonca Vuslateri'nin sunumu ile büyük renk kattığı ve Halk TV'den canlı olarak yayınlanan gecede sahne alan yarışmanın Onur Ödülü sahibi ünlü pop müzik sanatçısı Erol Evgin katılımcılara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Final gecesinin açılışında konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bu yıl 23'üncüsü gerçekleşen Altın Güvercin Beste Yarışması'nın final gecesine pandemiye rağmen katılıp, TV başında izleyerek kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederek "Pandemi nedeniyle 2500 kişilik amfi tiyatromuzda katılımcı sayısını 800 kişi ile sınırlı tutmak durumunda kaldık. Ancak dün Berkay konserinde de olduğu gibi önemli olan enerji ve coşku" dedi.

Pandemi koşullarında eğlence içeren konser ve benzeri etkinliklerin düzenlenmesine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Başkan Ömer Günel şöyle dedi: "Biz bir turizm kentiyiz ve turizm kentlerinin ekonomilerini konserler, etkinlikler, kültür ve sanat var eder. Yoksa bizler kendimizi eğlendirmek için etkinlik düzenlemiyoruz. Devletin belirlediği tüm kuralları yerine getirerek bu etkinlikleri düzenliyoruz. Çünkü bunu yapmak zorundayız. Bu nedenle Altın Güvercin'i ve buraya katılanları linç etmeye çalışmaya gerek yok. Aksine onlara saygı duyulması gerekiyor".

Kuşadası'nın her zaman ilklerin kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yürüttükleri uyumlu çalışma ile "yeni turizm" olarak adlandırılan süreçte de ilklere sahne olan bir kent olmaya devam edeceklerini belirtti.

Başkan Ömer Günel, "Yarışmanın düzenlenmesinde en büyük destekçimiz Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'na, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve vakıf yönetimine, altın sponsorumuz Eviz Yapı'ya, ana sponsorlarımız Setur Marina ve Ulusoy Enerji'ye, jüri üyelerimize, yarışmanın Onur Ödülü sahibi ünlü sanatçımız Erol Evgin'e, yarışmanın organizatörü Ali Rıza Türker'e ve yarışmanın bikir babalarında geçmiş dönem belediye başkanlarımızdan Sayın Engin Berberoğlu'na, dijital oylamaya katılan tüm müzikseverlerimize, Halk TV'ye, finalistlerimize, Kuşadası Belediyesi ekibime ve elbette yıllardır gücümüze güç katan Kuşadalı hemşehrilerime sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Televizyoncu, yazar Metin Uca ve oyuncu Gonca Vuslateri'nin renkli sunumuyla gerçekleşen Altın Güvercin Beste Yarışması'nda 10 finalist, Türkiye'nin önemli isimlerinden Okan Bayülgen, Tuna Kiremitçi, Metin Özülkü, Ali Rıza Türker, Berkay, Ahmet Güvenç, Şebnem Özsaran, Cihan Okan, Ümit Acar, Mehtap Meral, Güliz Ayla, Gültaç Eviz ve yarışmaya bu yıl eklenen dijital oylamanın temsilcisi Özgür Özmavi'den oluşan jüri üyeleri önünde bestelerini half playback olarak seslendirdi. Yapılan kura ile belirlenen sıralamaya göre Berkin Koçak "Sevda Yokuşları", Merve Öner Demirci "Ya Su ya Ateş", Kağan Çoban "Sensiz Olmaz", Şevki Çepa "Zaman Sensin", Sedat Yüce "Resmen Aranıyor", Oğuz Durak "Aynalar", Erhan Siret Doğan "Bir Yolculuktu", Deniz Özçelik "Kokun Şehir Değiştirdiğinde", Emre Kantaşlı "Yok" ve Doğan Kospançalı "Kırık Ayna" isimli besteleri ile jüri karşısına çıktı.

-KUSAV ONUR ÖDÜLÜ EROL EVGİN'İN

Finalistlerin performanslarının ardından Türk pop müziğinin sevilen sanatçısı Erol Evgin birbirinden güzel şarkılarını katılımcılar için seslendirdi. Erol Evgin, muhteşem sesi, yorumu ve performansı ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ardından 51 yıllık müzik yaşamı ile Türk müziğinde kalıcı izler bırakan Erol Evgin'e KUSAV Onur Ödülü, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından takdim edildi. KUSAV Başkanı Köylü Altın Güvercin'i bu yıl zor koşullarda gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sosyal mesafe, maske kullanımı gibi pek çok ilke tanıklık ettik. Ancak bizim açımızdan en önemlisi bu yıl ilk kez KUSAV Onur Ödülü adıyla verdiğimiz ödülümüzü size takdim etmemiz oldu. Buna sadece 50 yıllık sanat hayatınız için değil, Atatürk'e, Cumhuriyet'e sonuna kadar bağlı bir sanatçı olduğunuz için de karar verdik" dedi. Erol Evgin ise ilk kez 1986 yılında kanatlanan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması sahnesinde olmanın ve böyle bir ödül almanın kendisini çok duygulandırdığını söyledi.

Sonucun açıklamasından önce sahneye çıkan jüri üyesi ünlü televizyoncu Okan Bayülgen, pandemi sürecinde düzenlenen kültür-sanat etkinliklerine ilişkin spekülasyonlara prim verilmemesi gerektiğine dikkat çekerek "Aydınlık olan hiçbir yerde virüs yaşamaz. Organizasyonda tüm tedbirlerin alındığını kapıdan girdiğimiz andan itibaren hissettik" dedi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür eden Bayülgen "Bu iki ismi ilerde çok önemli yerlerde göreceğiz" dedi.

-ALTIN GÜVERCİN DENİZ ÖZÇELİK'İN

Jürinin değerlendirmesine dijital oylamanın sonucunun da eklenmesiyle Altın Güvercin'e ve aynı zamanda En Başarılı Yorumcu ödülüne "Kokun Şehir Değiştirdiğinde" isimli bestesi ile Deniz Özçelik layık bulundu. Ödülünü Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karakoz'un elinden alan ve 50 bin liralık para ödülünün de sahibi olan Deniz Özçelik, sanatın önemine dikkat çekerek "Dünya sanatla iyileşecek. Bizlere sanatımızı, şarkılarımızı paylaşmamıza olanak sağlayan böylesine güzel bir platform sunduğu için Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" dedi.

Altın Güvercin Beste Yarışması'nda ikinciliğe, bestesi Doğan Kospançalı'ya ait olan ve Buket Bengisu tarafından yorumlanan "Kırık Ayna" isimli beste layık görüldü. Kospançalı ve Bengisu, gümüş güvercin ödülünü CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün elinden aldı. Yarışmada üçüncülüğü ise bestesi Kağan Çoban'a ait olan ve Grup Bohem tarafından yorumlanan "Sensiz Olmaz" isimli beste kazandı. Çoban ve Grup Bohem üyelerine bronz güvercin ödülü Başkan Ömer Günel tarafından verildi.

23. Altın Güvercin Deniz Özçelik'in oldu

Ömer Günel, Erol Evgin, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 08:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 23. Altın Güvercin Deniz Özçelik'in oldu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Pakistan Savunma Günü Türkiye'de kutlandı Galatasaray, orta saha için Oghenekaro Etebo ile anlaştı! Bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor Son Dakika: Dolar 7,4685 ile tarihin en yüksek seviyesinden işlem görüyor Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi DEAŞ'ın sözde Türkiye emirinde korona çıktı! Yakalandığı operasyonda görev alan ekip karantinada Binlerce öğrencinin beklediği gün geldi! Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları açıklandı Ayrılık iddialarına cevap veren Cem Yılmaz, muhabirlere sert çıktı Virajda frene fazla basan Bakan Varank'ın aracı pistten çıktı "Çiğ köfteli" kadın trafik magandası kamerada! O anları kaydettirip sosyal medyadan paylaştı Demirtaş'ın "Dışarıda olsam Başak ile Meral Hanımlara kahvaltıya giderdik" sözlerine Akşener'den yanıt Denizli'de yetiştirilen 1200 gram ağırlığındaki domatesleri görenler hayrete düştü Et diyaloğu sonrası Vedat Milor'un Vedat Muriqi'e Lazio göndermesi yapması, sosyal medyayı salladı Eşinin amcası cinsel organını gösterdi! Genç kadının sosyal medyadaki isyanı büyük yankı uyandırdı Ağustos ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri yarın başlıyor Sette 3. vaka! Aşk 102 oyuncusu İpek Filiz Yazıcı, koronavirüse yakalandı
Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki işsizliği bitirmek için kolları sıvadı         
11:20
Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı Oyuncu Dağhan Külegeç, Güldür Güldür ekibine katıldı         
11:18
Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı Ayrılmak istediğini Fatih Terim'e söyleyen Adem Büyük, eski takımı Yeni Malatyaspor'la anlaştı         
11:08
Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti Antep fıstığının kilosunun 60 TL'den 30 TL'ye düşmesi üreticiyi mağdur etti         
11:07
Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı Görenler gözlerine inanamıyor! 42 yıllık Anadol kamyonetin içini ceviz ağacıyla kapladı         
11:06
Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak Tourist Cell Turkey, Türkiye'ye gelen turistlerin hayatını kolaylaştıracak         
11:06
Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti Konyaspor U19 takımının kalecisi Mustafa Berzan Tekbaş hayatını kaybetti         
11:01
Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi         
10:47
Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu Habersiz çekilen pencere fotoğrafı ile yerli gazoz firmasının reklam yüzü oldu         
10:41
15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı 15. kattan başına cam düşmüştü! Lüks rezidanstaki feci ölümün dehşete düşüren görüntüleri ortaya çıktı         
10:02
Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor? Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?         
09:45
Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada Markete girip birden reyon görevlisini bıçaklamaya başladı! Dehşete düşüren anlar kamerada         
09:44
Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi Göz doktoru tarafından estetik operasyon yapılan şarkıcı Hacı Kalan'ın yüzü tanınmaz hale geldi         
09:36
Selfie çekmek için kayalıklara tırmanan genç, feci şekilde can verdi Selfie çekmek için kayalıklara tırmanan genç, feci şekilde can verdi         
09:28
Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Yasin Öztekin'in babası Ali Öztekin, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
09:25
Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor         
09:19
Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi Kazayı izleyen 2 vatandaş, yanlarına gelen polisin sorusuna cevap veremeyince 1800 TL ceza ödedi         
08:17
Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı         
08:13
Harbiye'de sahne alan Mabel Matiz'in konserinde sosyal mesafe kuralı unutuldu Harbiye'de sahne alan Mabel Matiz'in konserinde sosyal mesafe kuralı unutuldu         
08:13
Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi Sihirli Annem dizisinin oyuncusu Gizem Güven, evlendi         
07:50
Emre Belözoğlu'nun görevinin resmi olarak açıklanmaması, kafalarda soru işareti bıraktı Emre Belözoğlu'nun görevinin resmi olarak açıklanmaması, kafalarda soru işareti bıraktı         
07:33
MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı belli oldu         
07:16
Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi Sinirlenip rastgele vurduğu top hakemin boğazına gelince Djokovic turnuvadan diskalifiye edildi         
23:37
Eran Zahavi'nin eşinden Fenerbahçe açıklaması: Taraftarın yerinde olsam, ben de gelmesini isterdim Eran Zahavi'nin eşinden Fenerbahçe açıklaması: Taraftarın yerinde olsam, ben de gelmesini isterdim         
23:03
Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak Fatih Portakal, son kez FOX TV'ye çıkıp ayrılık nedenini açıklayacak         
22:27
Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor Aleyna Tilki, yeni projeleriyle birlikte dünya starı olmak istiyor         
22:02
Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır Ünlü şarkıcı Songül Karlı'dan özel hayat açıklaması: Bekarlık sultanlıktır         
20:55
Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı         
18:44
Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi         
17:00
Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'nı öptü! Sosyal medyada yer yerinden oynadı         
13:08
Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü Oyuncu Bahar Şahin 15 bin TL'lik telefonunu denize düşürdü         
12:55
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2020 14:19:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 23. Altın Güvercin Deniz Özçelik'in oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei