23 Araç Birbirine Girdi
1 saat önce
Elazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 farklı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi.
Elazığ
'da buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 farklı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi. İlk kaza merkez Zübeyde Hanım
Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde oluşan gizli buzlanma nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı. İkinci kaza ise merkez Malatya
Caddesi Caydaçıra Kavşağı çıkışında meydan geldi. Kazada 13 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Öte yandan gün içerisinde merkez ve bağlantı yollarında buzlanma nedeniyle 17 kazanın daha meydana geldiği, toplamda 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.
(Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:11 Kaynak: İHA
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