Son Dakika Haberleri: 23 Araç Birbirine Girdi

23 Araç Birbirine Girdi

1 saat önce

Elazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 farklı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi.

Elazığ'da buzlanma nedeniyle meydana gelen 2 farklı zincirleme kazada 23 araç birbirine girdi. İlk kaza merkez Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde oluşan gizli buzlanma nedeniyle 10 araç birbirine girdi. Kazada 1 kişi yaralandı. İkinci kaza ise merkez Malatya Caddesi Caydaçıra Kavşağı çıkışında meydan geldi. Kazada 13 araç birbirine girdi. Kazada 2 kişi yaralandı. Öte yandan gün içerisinde merkez ve bağlantı yollarında buzlanma nedeniyle 17 kazanın daha meydana geldiği, toplamda 10 kişinin yaralandığı öğrenildi.

(Kamil Can Kılıç - Rıdvan Yeşilırmak/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:11 Kaynak: İHA

Elazığ, Güncel
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