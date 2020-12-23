Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
00:05 Taktik Analiz
00:05 Teknik Analiz
02:00 Stadyum
05:05 Taktik Analiz
05:05 Teknik Analiz
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:20 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Takvim Yaprakları
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
10:55 Spor Kitaplığı
11:00 Spor Manşet
12:25 Süper Lig Özetler
12:40 Almanya Bundesliga Özetler
13:00 Spor Bülteni
13:45 TFF 1. Lig Özetler
13:45 TFF 1. Lig Goller
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Tbmm - Tv
14:00 TBMM-TV
15:55 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Adanaspor A.ş. - Menemen S
17:30 Futbol Aklı
18:00 Aktüel Futbol
19:00 Dakika Skor
20:45 Stadyum
Kaynak: InterSinema.com
Son Dakika › TV › 23 Aralık 2020 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika