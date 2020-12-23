23 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika

23 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

23.12.2020 09:26
23 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi, System.String[]

Yeni Malatyaspor19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir GALATASARAYSarı kırmızılı takım Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak BEŞİKTAŞ12.

SÜPER LİG

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yukatel Denizlispor

16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir

GALATASARAYSarı kırmızılı takım Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak

BEŞİKTAŞ12.00 Siyah beyazlılar, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.16.00 Takım, maç için uçakla Ankara'ya hareket edecek.17.00 Kafilenin karşılanması

TRABZONSPORBordo mavili takım Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacak.

TFF 1'İNCİ LİG9'uncu hafta erteleme maçı16.00 Adanaspor - Menemenspor

MİSLİ.COM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki lige haftanın karşılaşmalarıyla devam edilecek.

BASKETBOLTurkish Airlines EuroLeague20.45 Fenerbahçe Beko - OlympiakosFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Pınar Karşıyaka - Brose Bamberg20.00 Limoges CSP - Türk Telekom7DAYS EuroCup20.00 Frutti Extra Bursaspor - NanterreHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11'inci hafta erteleme maçı16.00 İzmit Belediyespor - Nesibe Aydın

VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi erteleme maçları14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sarıyer Bld. (3'üncü hafta)    15.00 Kuzeyboru - PTT (16'ncı hafta)17.00 Türk Hava Yolları - Beşiktaş (20'nci hafta)AXA Sigorta Efeler Ligi12.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arhavi Voleybol13.00 Ziraat Bankkart - Solhanspor15.00 Haliliye Belediyespor - Sorgun Belediyespor15.30 Spor Toto - Altekma16.00 Afyon Belediye Yüntaş - Bursa Büyükşehir Belediyespor16.00 İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor

AVRUPA'DAN FUTBOL19.30 Getafe - Celta Vigo (Enes Ünal - Okay Yokuşlu)20.30 Hellas Verona - Inter (Mert Çetin)22.45 Milan - Lazio (Hakan Çalhanoğlu)22.45 Sampdoria - Sassuolo ( Kaan Ayhan, Mert Müldür)23.00 Montpellier - Lille ( Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik)23.00 Everton - Manchester United (Cenk Tosun)

23.00 Feyenoord - Heerenveen (Orkun Kökçü)


Fenerbahçe, Başakşehir, Gaziantep, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor 23 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi - Son Dakika Spor


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