23 Aralık Çarşamba DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Yukatel Denizlispor16.00 Aytemiz Alanyaspor - Yeni Malatyaspor19.00 Kasımpaşa - Gaziantep FK19.00 Fenerbahçe - Medipol Başakşehir
GALATASARAYSarı kırmızılı takım Trabzonspor maçı hazırlıklarına başlayacak
BEŞİKTAŞ12.00 Siyah beyazlılar, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.16.00 Takım, maç için uçakla Ankara'ya hareket edecek.17.00 Kafilenin karşılanması
TRABZONSPORBordo mavili takım Galatasaray maçı hazırlıklarına başlayacak.
TFF 1'İNCİ LİG9'uncu hafta erteleme maçı16.00 Adanaspor - Menemenspor
MİSLİ.COM 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLERİki lige haftanın karşılaşmalarıyla devam edilecek.
BASKETBOLTurkish Airlines EuroLeague20.45 Fenerbahçe Beko - OlympiakosFIBA Şampiyonlar Ligi20.00 Pınar Karşıyaka - Brose Bamberg20.00 Limoges CSP - Türk Telekom7DAYS EuroCup20.00 Frutti Extra Bursaspor - NanterreHerbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11'inci hafta erteleme maçı16.00 İzmit Belediyespor - Nesibe Aydın
VOLEYBOLMisli.com Sultanlar Ligi erteleme maçları14.00 Galatasaray HDI Sigorta - Sarıyer Bld. (3'üncü hafta) 15.00 Kuzeyboru - PTT (16'ncı hafta)17.00 Türk Hava Yolları - Beşiktaş (20'nci hafta)AXA Sigorta Efeler Ligi12.00 Galatasaray HDI Sigorta - Arhavi Voleybol13.00 Ziraat Bankkart - Solhanspor15.00 Haliliye Belediyespor - Sorgun Belediyespor15.30 Spor Toto - Altekma16.00 Afyon Belediye Yüntaş - Bursa Büyükşehir Belediyespor16.00 İnegöl Belediyespor - İstanbul Büyükşehir Belediyespor
AVRUPA'DAN FUTBOL19.30 Getafe - Celta Vigo (Enes Ünal - Okay Yokuşlu)20.30 Hellas Verona - Inter (Mert Çetin)22.45 Milan - Lazio (Hakan Çalhanoğlu)22.45 Sampdoria - Sassuolo ( Kaan Ayhan, Mert Müldür)23.00 Montpellier - Lille ( Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik)23.00 Everton - Manchester United (Cenk Tosun)
23.00 Feyenoord - Heerenveen (Orkun Kökçü)
Kaynak: DHA
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