Son Dakika Haberleri: 23 Aralık Pazar Dha Spor Gündemi

23 Aralık Pazar Dha Spor Gündemi

4 saat önce

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor FENERBAHÇESarı lacivertlilerde Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

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SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Kayserispor

16.00 Bursaspor - Evkur Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor

19.00 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor 

FENERBAHÇE

Sarı lacivertlilerde Antalyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.

15.00 Takım Antalya'ya gidecek.

16.00 Kafilenin Antalya'da karşılanışı 

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Osmanlıspor - Adanaspor

13.30 Hatayspor - Balıkesirspor Baltok

16.00 Eskişehirspor - Boluspor

16.00 Adana Demirspor - Gençlerbirliği

AVRUPA'DAN FUTBOL

19.00 Everton - Tottenham (Cenk Tosun)

20.30 Benfica - Sporting Braga (Galatasaray'ın rakibi)

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

13.00 Afyon Belediyespor - Türk Telekom

15.15 Galatasaray - Fenerbahçe Beko

17.30 Tofaş - Anadolu Efes

Kadınlar Basketbol Süper Ligi -

15.00 Samsun Canik Belediye - Çukurova Basketbol

15.15 İstanbul Üniversitesi - Kırçiçeği Bodrum Basketbol

16.30 Hatay BŞB - Galatasaray

18.00 Beşiktaş - Fenerbahçe

VOLEYBOL

AXA Sigorta KupaVoley

15.00 Arhavi Bld. - Tokat Bld. Plevne

17.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Ziraat Bankası

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 09:32 Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Galatasaray, Spor
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