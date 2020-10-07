23. Avrasya Ekonomi Zirvesi - Son Dakika

23. Avrasya Ekonomi Zirvesi

07.10.2020 11:15
23. Avrasya Ekonomi Zirvesi, System.String[]

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, "Muasır dünyada sürgün kalan toprağımızla ilgili kardeş Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de bizimle beraber" dedi.

Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov, "Muasır dünyada sürgün kalan toprağımızla ilgili kardeş Türkiye'nin her zaman olduğu gibi bugün de bizimle beraber" dedi.

Şahbazov, Marmara Grubu Vakfı'nın online olarak düzenlediği 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi'ne katılarak açıklamalarda bulundu.

Zirvenin uzun yıllardır Avrasya'nın sürdürülebilir gelişimine katkı sunduğunu ifade eden Şahbazov, yapılan sosyal araştırmaların bölgeye güç kattığını söyledi. Zirvenin Azerbaycan ve Türkiye'nin güçlü beraberliğinin de bir nişanesi olduğunu aktaran Şahbazov, pandemi sonrası dünyaya ışık tutacağını kaydetti.

Avrasya'nın olumsuz gelişmelere bakarak kahrolmak yerine daha da güçlü stratejilerle birlik olması gerektiğini anlatan Şahbazov, zirvenin geleceğe ilişkin güçlü motivasyon oluşmasına ve global iş birliğinin artmasına sebep olacağına inandığını belirtti.

"Devlet bizimdir, Karabağ Azerbaycan'ındır"

Şahbazov, Azerbaycan'ın uzun yıllardan beri Avrasya'da önemli bir güç merkezi olarak öne çıktığını ifade ederek, Türkiye ile artan iş birliklerinin her alanda başarı getirmeye başladığını söyledi.

Türkiye'nin artan gücünün enerji sektöründe tezahür ettiğini anlatan Şahbazov, Türkiye'nin başarılarını gururla takip ettiklerini aktardı.

Azerbaycan'ın en önemli sorunlarından olan Dağlık Karabağ konusunun önem kazandığını aktaran Şahbazov, "Ermenistan dünyanın pandemiyle boğuşmasını da fırsat bilerek ülkemize karşı tahribatlarını güçlendirmiştir. Ermenistan terörizm ve işgalcilik siyaseti gütmektedir. Bir daha beyan ediyorum ki; Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası, toprağımızdır. Muasır dünyada sürgün kalan toprağımızla ilgili kardeş Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de bizimle beraber. Türkiye, topraklarımızın hakkımız olarak bizim olması konusunda desteğini sürdürüyor. Bize büyük güç veren bu emsalsiz destek için aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye halkına bir daha derin minnettarlığımı bildiririm. Devlet bizimdir, Karabağ Azerbaycan'ındır."

Bu toplantıda ortaya çıkan fikirlerin artan iş birliği için önemli olacağına inandığını söyleyen Şahbazov, konferans katılımcılarına başarılar diledi.

Azerbaycan, Ekonomi, Avrasya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 23. Avrasya Ekonomi Zirvesi - Son Dakika Ekonomi


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