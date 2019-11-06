Son Dakika Haberleri: 23 ayrı ayakkabı hırsızlığından aranan şahıs trende yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 23 ayrı ayakkabı hırsızlığından aranan şahıs trende yakalandı

23 ayrı ayakkabı hırsızlığından aranan şahıs trende yakalandı

6 saat önce

Afyonkarahisar'da apartmanlara girerek daire kapılarının önünde bulunan ayakkabıları çalan hırsız Afyonkarahisar Emniyeti Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu İzmir'e kaçarken trende gözaltına alındı.

23 ayrı ayakkabı hırsızlığından aranan şahıs trende yakalandı, System.String[]

Afyonkarahisar'da apartmanlara girerek daire kapılarının önünde bulunan ayakkabıları çalan hırsız Afyonkarahisar Emniyeti Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu İzmir'e kaçarken trende gözaltına alındı.


Afyonkarahisar Namık Kemal Caddesi'nde bir apartmanda meydana gelen ayakkabı hırsızlığı sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını titizlikle inceleyen ekipler, şahısın daha önceden de 23 ayakkabı hırsızlığına karışmış Arif A. olduğunu tespit etti. Asayiş Şube ekipleri, ayakkabı hırsızının trenle İzmir'e gideceğini belirledi. Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine verilen bilginin ardından şahıs Banaz Emniyet ekipleri tarafından trenin içerisinde gözaltına alındı.


Ayakkabı hırsızının üst aramasında 11 ayakkabı, 2 pazar arabası ve 1 adet elektrikli kaykay ele geçirildi. Üzerinden çıkanların Afyonkarahisar'da farklı adreslerden çaldığı itiraf eden şahıs, çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Emniyet Müdürlüğü, Banaz, İzmir, Afyon, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 01:27 Kaynak: İHA
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