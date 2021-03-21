23 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

23 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
21.03.2021 16:56
23 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir inşaattan kablo hırsızlığı yapan ve 23 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı.
23 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık şüphelisi tutuklandı
GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesindeki bir inşaattan kablo hırsızlığı yapan ve 23 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanırken, hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 Mart 2021 tarihinde bir inşaatta meydana gelen kablo hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde, kablo hırsızlığı olayını gerçekleştiren ve 23 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli şahıs yakalandı.
Hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedilen şüpheli şahıs, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika Vicdansız adam aşırı yükü çekemeyen atına keserle işkence yaptı 2 yaşındaki yeğenine tokat atıp sigara içirten sosyal medya fenomeni kendisini skandal sözlerle savundu Putin, hafta sonu tatili için Savunma Bakanı ile Sibirya'ya gitti Bursa'da bariyerlere çarparak devrilen otomobilin sürücüsü feci şekilde can verdi Sağlık durumu kötüye giden Seren Serengil, takipçilerinden yardım istedi Erol Kaynar'ın "Takipçisi olacağız" mesajına Metin Sipahioğlu'ndan yanıt: Tek amaçları hakemleri baskı altına almak Sabah gözaltına alınan Gergerlioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Milletin Meclis'inde milletin ferdinin bulunması suç mudur? Aslan'ı yakan olay! Yönetimin aldığı karar şampiyonluğu zora soktu