23 bin 782 öğrenci Edremit'te karne aldı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde tüm yurtta olduğu gibi karne heyecanı yaşandı. Edremit ilçesinde temel ve orta eğitimde 23 bin 782 öğrenci yarıyıl karnelerini aldı.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde 73'ü resmi, 22'si özel 95 okulda karne heyecanı yaşandı. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı'da öğrencilerin karne heyecanına eşlik etti. Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı Kızılkeçili kırsal mahallesinde bulunan Kızılkeçili İlk Okulunda öğrencilere karne dağıttı. Ali Sırmalı 15 günlük tatil boyunca çocuklara bol bol oyun oynamaları, dinlenmeleri ve bol bol kitap okumalarını istedi. Karne dağıtım törenine velilerde büyük ilgi gösterdi.



Edremit ilçesinde 95 okulda 23 bin 782 öğrenci bu gün yarıyıl karnelerini aldı. Ayraca Edremit ilçesinde bin 857 ilkokul birinci sınıf ve 2 bin 536 ana sınıfı öğrencisi ise hayatlarında ilk defa karneleri ile buluştu.



Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı "Öğrencilerimiz eğitim öğretim yılının ilk yarısını bitirdiler. Bun gün onlara karnelerini verdik. 15 günlük bir tatil onları bekliyor. Bu tatilde bol bol dinlensinler, oyunlar oynasınlar, gezsinler ama en önemlisi bol bol kitap okusunlar. Onları bu tatilde kitap okumaya davet ediyorum. Bol bol kitap okumuş ve dinlenmiş bir şekilde onları ikinci yarıyılda okullarında tekrar bekliyoruz" dedi. Düzenlenen karne dağıtım törenine Edremit İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Fehim Altun, Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Delibey'de katıldılar. - BALIKESİR