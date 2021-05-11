23 bin aileye bayram öncesi nakdi destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 bin ihtiyaç sahibi aileye yapılan 500 TL'lik Mayıs ayı nakdi yardım desteği ödemelerini bayram öncesi hesaplara yatırdı.

Pandemi süreci nedeniyle ekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan 23 bin ihtiyaç sahibi aileye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan nakdi yardım desteği Mayıs ayı 500 TL'lik ödemesi hesaplara yatırıldı. Haziran ayında da bir ödeme daha hesaplara yatırılacak.

Tüm dünyayı etkisi altına alan virüs salgının ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere nakdi yardım desteği başlatıldı. 29 Nisan tarihinde alınan tam kapanma kararın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 50 milyon TL'lik ek kaynak çıkararak esnaf, İhtiyaç sahibi aile ve otobüsçü esnafına destek vereceğini duyurdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce 23 bin ihtiyaç sahibi ailenin hesabına 500 TL bayram öncesi yatırıldı. Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi yatırılan nakdi yardımlar ailelerin yüzünü güldürdü. Büyükşehir Belediyesi'nce nakdi yardım desteği sağlanan ailelere bilgilendirme mesajı gönderildi. Ayrıca Haziran ayı içerisinde de 23 bin ihtiyaç sahibi aileye 500 TL'lik bir ödeme daha yatırılacağı belirtildi. - KOCAELİ